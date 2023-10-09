Совет Международного союза конькобежцев (ISU) прошел без сенсаций по поводу статуса России.

6-8 октября ISU проводил заседание своего совета — органа, который осуществляет управление организацией в период между конгрессами. Итог по самому злободневному для россиян вопросу об отстранении — Татьяна Тарасова проклинает международную организацию, а конкретной аргументации так и нет.

Зачем был нужен совет?

В совет входят президент, два вице-президента (конькобежная и фигурнокатательная ветвь) и еще по пять представителей от каждой ветви. Один из них — россиянин Александр Кибалко. Но лишь один. Чтобы понимать расклад, перечислим национальности других: Таиланд, Италия, Болгария, Нидерланды, Южная Корея, США, Япония, Финляндия, Венгрия, Испания. Вроде бы среди этих названий есть проблески, но все равно видимых союзников тут не прослеживается, даже в случае с Венгрией. Это точно не федерация борьбы, которую возглавляет серб Ненад Лалович.

По-хорошему, ISU уже давно пора определиться с позицией — либо открыто заявить, что он не прислушивается к рекомендациям Международного олимпийского комитета и плевать на них хотел, как сделали в биатлоне. Просто нет желания возвращать русских и все. Либо, как сделали многие федерации, принять к сведению мнение МОК и начать процесс возвращения — пусть на неких дополнительных условиях, с фильтрами и тому подобным.

ISU — настолько гениальная организация, что выбрала третий путь. И засунула голову в песок, или даже под лед, предпочитая не замечать вопрос в принципе. И «исушники» имеют на это все права — права сильного. Никакого мирового движения в пользу возвращения России и Белоруссии нет, по очень простой причине. Стоит россиянам вернуться в фигурное катание — как с прилавков чемпионата Европы сразу пропадет почти все золото и другие металлы. На юниорском «Гран-при» с удовольствием без россиянок обходятся японки и кореянки, японцы взяли золото последнего чемпионата мира в парах, о чем и помыслить не могли.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жертвы карьеристов

А еще есть много мелких нюансов, за которыми в ISU пристально следят. Во-первых, «дело Валиевой» — удобный прецедент, чтобы подорвать доверие к российской системе. Во-вторых, точно не делают лучше в глазах ISU заявления вроде манифеста Павла Кулижникова: «Приму нейтральный статус, только если президент скажет, что надо ехать». Вечером в понедельник ISU распространил пресс-релиз, в котором подтвердил сохранение отстранения в силе. Ничего нового — все та же солидарность с Украиной и «следим за позицией МОК».

— Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянии на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Решение 2469 остается в силе, — говорится в документе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Это прогнозировал в разговоре с «СЭ» президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев:

— Они разводят руками: «Ничего личного». Все всё понимают, а потом голосуют как нужно. Товарищ Ким (президент ISU. - Прим. «СЭ») обещает — все будет хорошо. Я ему: «А можно маленький дурацкий вопрос: когда?» К сожалению, они все очень зависимы. В том числе от своего желания попасть в МОК. Карьеристы, — говорил Гуляев. Более того, он добавлял, что Федерация фигурного катания России, в отличие от конькобежцев, уже прекратила контакты с ISU и не рвется работать с этой организацией.

Представитель России в ISU Александр Кибалко подтвердил «СЭ», что тема возвращения России на совете, по сути, не обсуждалась.

Решение вызвало бешенство у заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой:

— Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда, — сказала она «СЭ».

Де-факто решение означает, что в сезоне-2023/24 россиян на международных стартах точно не будет. Следующий раз ISU имеет право поменять мнение зимой, но к тому моменту, скорее всего, все квоты на больших турнирах уже будут заполнены.