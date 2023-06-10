Мостовой о финале ЛЧ между «Интером» и «Ман Сити»: «Хочу серию пенальти. Это будет фантастика»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил шансы «Интера» не проиграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Последнюю неделю со многими обмениваюсь информацией. Многие сразу говорят, что «Сити» порвет и разорвет «Интер». У меня такого мнения нет. Как они могут их разорвать? Может быть, потому что они с «Реалом» расправились. Но когда-то должно было это произойти. Уже сколько лет Гвардиола в «Манчестер Сити», а они не могут выиграть Лигу чемпионов с такими деньгами. «Интер» тоже хорошая команда. Последние пару месяцев выигрывает и забивает. Мое мнение, что «Манчестер Сити» не будет просто. Мне хотелось бы, чтобы не было просто, чтобы сыграли вничью в основное время, а потом рассудит пенальти. Это вообще будет фантастика», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», состоится в субботу, 10 июня в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

(Сергей Жуков)