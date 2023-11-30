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Лига чемпионов

Сегодня, 02:57

Беллингем признан лучшим игроком матча «Реал» — «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). На счету 20-летнего англичанина гол и голевая передача.

«Когда он с мячом, футбол видится такой простой игрой. Превосходя на поле любого прочего футболиста, он ни на мгновение не выключался из игры «Реала». Его гол и результативная передача определили разницу в классе между соперниками», — приводит мнение группы технических наблюдателей УЕФА официальный сайт организации.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются победе над &laquo;Наполи&raquo;. «Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039158--real-madrid-vs-napoli/
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