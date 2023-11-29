«Атлетико» на выезде обыграл «Фейеноорд» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл на выезде «Фейеноорд» со счетом 3:1.

Два гола в свои ворота забили Лутсхарел Гертрюйда и Сантьяго Хименес, еще один гол на счету Марио Эрмосо. У голландцев отличился Матс Виффер.

После этого матча «Атлетико» с 11 очками расположился на первом месте в группе E и гарантировал выход в плей-офф. «Лацио» с 10 очками также вышел в следующую стадию, «Фейеноорд» с 6 очками гарантировал участие в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» с одним очком — на последней строчке группы.