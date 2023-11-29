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Сегодня, 22:38

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», дважды выигрывая в два мяча

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

Манкунианцы дважды вели в два мяча, но не сумели удержать победу.

Дублем за хозяев отметился экс-полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Марокканец отличился на 29-й и 62-й минутах. На 71-й минуте он отдал голевую передачу на Керема Актюркоглу.

За гостей забили Алехандро Гарначо (11-я минута), Бруну Фернандеш (18-я) и Скотт Мактоминей (55-я).

«Манчестер Юнайтед» (4 очка) занимает последнее место в группе A за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. «Галатасарай» (5) идет вторым.

В заключительном туре турецкий клуб гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ, если на выезде обыграет «Копенгаген». «МЮ» в решающем матче на своем поле примет «Баварию». Манкунианцы сумеют выйти в 1/8 финала турнира, только если обыграют мюнхенцев, а «Галатасарай» потеряет очки в матче с датчанами.

Обе игры пройдут 12 марта.

Лига чемпионов. Группа A
29 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед
Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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