«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», дважды выигрывая в два мяча

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

Манкунианцы дважды вели в два мяча, но не сумели удержать победу.

Дублем за хозяев отметился экс-полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Марокканец отличился на 29-й и 62-й минутах. На 71-й минуте он отдал голевую передачу на Керема Актюркоглу.

За гостей забили Алехандро Гарначо (11-я минута), Бруну Фернандеш (18-я) и Скотт Мактоминей (55-я).

«Манчестер Юнайтед» (4 очка) занимает последнее место в группе A за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. «Галатасарай» (5) идет вторым.

В заключительном туре турецкий клуб гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ, если на выезде обыграет «Копенгаген». «МЮ» в решающем матче на своем поле примет «Баварию». Манкунианцы сумеют выйти в 1/8 финала турнира, только если обыграют мюнхенцев, а «Галатасарай» потеряет очки в матче с датчанами.

Обе игры пройдут 12 марта.