Главный тренер «ПСЖ» высказался о поступке Неймара после матча с «Баварией»

Сегодня, 15:32
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал об отношениях с нападающим Неймаром.
«Я говорил с Неймаром и сказал ему, что я думаю. Он имеет право играть в покер.
Отдельно мы поговорили о том, что я думаю о фотографии из ресторане быстрого питания.
Это трудный момент, я этого не скрываю. Команда переживает непростой период. Нам остается только тренироваться, чтобы улучшить результаты», — цитирует тренера L'Equipe.
В первом поединке 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» минимально проиграл «Баварии» (1:0) у себя дома.
На следующий день Неймар сыграл в ночном покерном турнире, а после него посетил заведение с фастфудом. Фотография с игроком сборной Бразилии из ресторана появилась в социальных сетях одного из друзей футболиста.