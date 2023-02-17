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Лига чемпионов

Сегодня, 15:32

Главный тренер «ПСЖ» высказался о поступке Неймара после матча с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал об отношениях с нападающим Неймаром.

«Я говорил с Неймаром и сказал ему, что я думаю. Он имеет право играть в покер.

Отдельно мы поговорили о том, что я думаю о фотографии из ресторане быстрого питания.

Это трудный момент, я этого не скрываю. Команда переживает непростой период. Нам остается только тренироваться, чтобы улучшить результаты», — цитирует тренера L'Equipe.

В первом поединке 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» минимально проиграл «Баварии» (1:0) у себя дома.

На следующий день Неймар сыграл в ночном покерном турнире, а после него посетил заведение с фастфудом. Фотография с игроком сборной Бразилии из ресторана появилась в социальных сетях одного из друзей футболиста.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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