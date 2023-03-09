Крауч: «Тоттенхэм» во втором тайме с «Миланом» выглядел вяло»

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч прокомментировал ничью между «Тоттенхэмом» и «Миланом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На кону стояла путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» недостаточно остро действовал в первом тайме. Да и во втором выглядел вяло. Кейн опасно пробил головой, но «Милан» легко с этим справился. Печально, что приходится говорить про домашнюю игру «Тоттенхэма» в таком ключе», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.