Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Селтиком»

«Лацио» на своем поле обыграл «Селтик» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Дублем за римлян отметился Чиро Иммобиле. 33-летний форвард забил на 82-й и 85-й минутах.

«Лацио» (10 очков) вышел на первое место в группе E. «Селтик» (1) остался последним в квартете и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

В параллельном матче «Шахтер» дома обыграл «Антверпен» (1:0). Единственный гол на 12-й минуте забил Николай Матвиенко.

«Шахтер» (9 очков) идет третьим в группе H. «Антверпен» (0) занимает последнюю строчку.