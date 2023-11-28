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Лига чемпионов

28 ноября, 22:38

Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Селтиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Чиро Иммобиле.
Фото Reuters
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«Лацио» на своем поле обыграл «Селтик» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Дублем за римлян отметился Чиро Иммобиле. 33-летний форвард забил на 82-й и 85-й минутах.

«Лацио» (10 очков) вышел на первое место в группе E. «Селтик» (1) остался последним в квартете и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

Лига чемпионов. Группа E
28 нояб, 20:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Селтик

В параллельном матче «Шахтер» дома обыграл «Антверпен» (1:0). Единственный гол на 12-й минуте забил Николай Матвиенко.

«Шахтер» (9 очков) идет третьим в группе H. «Антверпен» (0) занимает последнюю строчку.

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер Д
1:0
Антверпен
Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Лацио
ФК Селтик
ФК Шахтер (Донецк)
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