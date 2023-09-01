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Лига чемпионов

Сегодня, 09:17

«Ланс» — единственный в этом сезоне клуб, где ни один игрок не имеет опыта выступлений в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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«Ланс» стал единственным клубом в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/24, в составе которого нет ни одного игрока, имеющего опыт выступления в турнире.

Серебряные призеры чемпионата Франции прошлого сезона попали в группу B и сыграют с «Севильей», «Арсеналом» и «ПСВ».

Матчи первого тура пройдут 19 и 20 сентября. Групповой турнир Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сезона-2023/24

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ланс
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