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Лига чемпионов

Сегодня, 01:13

Определились 10 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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После первых матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились 10 участников плей-офф из 16.

По итогам пятого тура в плей-офф вышли «Атлетико», «Лацио», дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Они присоединились к «Баварии», «Реалу», «Реалу Сосьедад», «Интеру», «Манчестер Сити» и «Лейпцигу».

Потеряли шансы на выход в плей-офф «Унион», «Бенфика», «Фейеноорд», «Селтик», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Антверпен».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13 февраля. Финал турнира пройдет на «Уэмбли» 1 июня.

Лига чемпионов УЕФА
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