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Рамуш — о победе над «Брюгге»: «Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто. Пришлось выкладываться по максимуму. Мы сыграли в свою игру, показали качественный футбол, и это облегчило нам задачу. Мы с большим уважением относились к «Брюгге» и теперь полностью сосредоточены на следующем раунде. Забивать всегда приятно. Голы придают уверенности, но главное, что нам удалось хорошо сыграть и победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.

7 марта. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Брюгге&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. «Бенфика» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036590--benfica-vs-club-brugge/
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