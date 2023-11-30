Штрубер: «Снимаю шляпу перед игроками «Зальцбурга»

Главный тренер «Зальцбурга» Герхард Штрубер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В конце мы бросили все силы на спасение матча и в итоге вырвали ничью. Знаем, что здесь многие топовые команды испытывают трудности. Мои ребята здорово сражались и действовали очень грамотно тактически. Снимаю шляпу перед своими игроками», — цитирует пресс-служба УЕФА Штрубера.

«Реал Сосьедад» с 11 очками занимает 1-е место в группе D. «Зальцбург» располагается на 3-й строчке (4 очка).