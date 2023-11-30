Субименди: «Думаю, «Реал Сосьедад» превзошел «Зальцбург» во многих моментах и показал это»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Как мы и ожидали, матч получился трудным. Возможно, мы сыграли не так ярко, как в предыдущих матчах, но думаю, мы превзошли их во многих моментах и показали это. Считаю, что мы хорошо отбивались в защите», — цитирует пресс-служба УЕФА Субименди.

«Реал Сосьедад» с 11 очками занимает 1-е место в группе D. «Зальцбург» располагается на 3-й строчке (4 очка).