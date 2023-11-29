Симеоне — о победе над «Фейеноордом»: «Мы знали, насколько сложно будет с этим соперником»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (3:1).

«Я очень рад за игроков. Мы знали, насколько сложно будет с этим соперником, какое значение имеет их домашний стадион и насколько хорошо они себя чувствуют. Но мы справились, мы играли в тот футбол, в который хотели играть. Было несколько очень хороших индивидуальных моментов, и в целом, я думаю, мы провели важную игру для клуба. Всегда важно финишировать как можно выше. Прошли годы, когда мы могли дойти до конца группового турнира со спокойствием. Нам еще предстоит посмотреть, финишируем ли мы первыми или вторыми, но теперь мы можем продолжать работать», — приводит слова Симеоне Movistar.

После этого матча «Атлетико» с 11 очками расположился на первом месте в группе E и гарантировал выход в плей-офф. «Лацио» с 10 очками также вышел в следующую стадию, «Фейеноорд» с 6 очками гарантировал участие в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» с одним очком — на последней строчке группы.