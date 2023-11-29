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Лига чемпионов

Сегодня, 09:45

Лига чемпионов: расклады для «Ман Юнайтед» и «Арсенала», «Реала» и «Наполи». Что решается сегодня в 5-м туре

«Арсенал» и «Ланс» сыграют в среду.
Фото AFP
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Приводим варианты для четырех групп Лиги чемпионов в зависимости от результатов игрового дня в среду, 29 ноября.

Группа A

«Бавария» вышла в плей-офф как победитель группы.

«Галатасарай» и «Копенгаген» в этом туре не могут гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов или потерять шансы на выход из группы.

«Манчестер Юнайтед» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Галатасараю». Манчестерцы точно станут четвертыми и не попадут даже в плей-офф Лиги Европы, если проиграют, а «Копенгаген» победит «Баварию».

Группа B

«Арсенал» выйдет в плей-офф, если избежит поражения от «Ланса» или если ПСВ проиграет «Севилье». Лондонский клуб досрочно выиграет группу, если победит или сыграет вничью при осечке ПСВ.

ПСВ выйдет в плей-офф, если победит «Севилью» и «Ланс» проиграет «Арсеналу».

«Ланс» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Арсеналу» и ПСВ победит «Севилью».

«Севилья» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет ПСВ или сыграет вничью и «Ланс» победит «Арсенал». Испанский клуб досрочно станет четвертым, если проиграет и «Ланс» при этом добьется лучшего результата против «Арсенала» (наберет больше очков).

Группа C

«Реал» досрочно вышел в плей-офф в 4-м туре. Мадридский клуб гарантирует себе первое место в группе, если не проиграет «Наполи».

«Наполи» выйдет в плей-офф, если победит «Реал» или сыграет вничью в Мадриде при потере очков «Брагой» против «Униона» или если «Брага» проиграет «Униону».

«Брага» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Униону» или сыграет вничью и «Наполи» не уступит «Реалу» или если неаполитанцы победят в Мадриде. Португальский клуб досрочно станет третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы, если он и «Наполи» победят в этом туре.

«Унион» после четырех туров потерял шансы попасть в топ-2 группы и досрочно станет четвертым в случае поражения.

Группа D

«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф в 4-м туре.

«Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

«Бенфика» досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
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