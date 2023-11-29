Лига чемпионов: расклады для «Ман Юнайтед» и «Арсенала», «Реала» и «Наполи». Что решается сегодня в 5-м туре

Приводим варианты для четырех групп Лиги чемпионов в зависимости от результатов игрового дня в среду, 29 ноября.

Группа A

«Бавария» вышла в плей-офф как победитель группы.

«Галатасарай» и «Копенгаген» в этом туре не могут гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов или потерять шансы на выход из группы.

«Манчестер Юнайтед» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Галатасараю». Манчестерцы точно станут четвертыми и не попадут даже в плей-офф Лиги Европы, если проиграют, а «Копенгаген» победит «Баварию».

Группа B

«Арсенал» выйдет в плей-офф, если избежит поражения от «Ланса» или если ПСВ проиграет «Севилье». Лондонский клуб досрочно выиграет группу, если победит или сыграет вничью при осечке ПСВ.

ПСВ выйдет в плей-офф, если победит «Севилью» и «Ланс» проиграет «Арсеналу».

«Ланс» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Арсеналу» и ПСВ победит «Севилью».

«Севилья» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет ПСВ или сыграет вничью и «Ланс» победит «Арсенал». Испанский клуб досрочно станет четвертым, если проиграет и «Ланс» при этом добьется лучшего результата против «Арсенала» (наберет больше очков).

Группа C

«Реал» досрочно вышел в плей-офф в 4-м туре. Мадридский клуб гарантирует себе первое место в группе, если не проиграет «Наполи».

«Наполи» выйдет в плей-офф, если победит «Реал» или сыграет вничью в Мадриде при потере очков «Брагой» против «Униона» или если «Брага» проиграет «Униону».

«Брага» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Униону» или сыграет вничью и «Наполи» не уступит «Реалу» или если неаполитанцы победят в Мадриде. Португальский клуб досрочно станет третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы, если он и «Наполи» победят в этом туре.

«Унион» после четырех туров потерял шансы попасть в топ-2 группы и досрочно станет четвертым в случае поражения.

Группа D

«Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф в 4-м туре.

«Зальцбург» гарантирует себе третье место в группе и участие в плей-офф Лиги Европы, если добьется лучшего результата (наберет больше очков), чем «Бенфика».

«Бенфика» досрочно станет четвертой, если добьется худшего результата (наберет меньше очков), чем «Зальцбург».