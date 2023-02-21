«Реал» — самый частый соперник Юргена Клоппа в Лиге чемпионов. Впервые с мадридским грандом тренер встретился в сезоне-2012/13, когда его «Боруссия» гремела на всю Европу. То выступление дортмундцев стало сенсационным, а с «Реалом» по ходу кампании немцы сыграли аж четыре раза. Началось все с победы 2:1 при родных трибунах, затем — ничья 2:2 на «Сантьяго Бернабеу», причем от поражения «Королевский клуб» ушел только на 89-й минуте благодаря голу Озила. «Боруссия» тогда заняла первое место в группе, опередив «Реал» на три очка, но на этом история не закончилась — команды вновь встретились на стадии полуфинала. Матч в Дортмунде с покером Левандовски стал одним из самых ярких матчей в истории турнира. В ответной игре «Реал» победил 2:0, забив оба гола в последнюю десятиминутку, однако для прохода дальше этого не хватило. «Боруссия» вышла в финал, где лишь в концовке из-за гола Роббена уступила «Баварии».
Спустя год Клопп вновь нарвался на «Реал» в Лиге чемпионов — на этот раз на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти добилась уверенной победы 3:0 в Мадриде, в Дортмунде же «Боруссия» до последнего цеплялась за шансы, но дубля Ройса и победы 2:0 для успеха не хватило.
В следующий раз с «Реалом» в Лиге чемпионов Клопп пересекся уже будучи тренером «Ливерпуля». Красные дошли до финала турнира-2017/18 и после затянувшегося кризиса укрепились в статусе одной из лучших команд Европы. Но в матче все решила кадровая проблема, а именно отсутствие надежного вратаря. Лорис Кариус проводил неплохой сезон, и если бы не его чудовищная ошибка, когда он выкатил мяч на ногу Бензема, может, мы бы и не увидели в «Ливерпуле» Алиссона. Но сложилось как сложилось — титул упущен, карьера Кариуса быстро пошла по наклонной, а Клоппу оставалось только ждать реванша.
Возможность поквитаться «Ливерпулю» выпала спустя три года в четвертьфинале. «Ливерпуль» тогда переживал спад из-за эпидемии травм защитников. Потому в первом матче в Мадриде в основе в центре обороны вышла связка Филлипс — Кабак. Логично, что опытная команда Зидана воспользовалась этой уязвимостью и победила 3:1. В ответной игре на «Энфилде» чуда не случилось («Ливерпуль» припас его на игру с «Барселоной», которая пройдет через год) — 0:0, и дальше идет «Реал».
Реванш в финале Клопп и «Ливерпуль» заслужили в сезоне-2021/22. Более того, пожалуй, впервые за всю историю противостояния Юргена с «Реалом» команда немца подошла к матчу в роли фаворита. «Ливерпуль» и играл как фаворит, о чем говорит хотя бы статистика ударов (23-4), но поймавший кураж Куртуа и убийственное хладнокровие мадридцев в контратаке вновь оставили Клоппа ни с чем.
«Не пересматривал игру до этих выходных и сразу понял почему, — вспоминал на предматчевой конференции Клопп. — Это была настоящая пытка. Мы хорошо играли и могли победить, но вы знаете, насколько опытен «Реал». Они не теряют уверенности, ищут шансы и глубоко обороняются».
Слухи об этом в начале февраля запустило издание El Nacional, которое утверждает, что совет директоров «Реала» не очень доволен последними результатами команды под руководством Карло Анчелотти. Якобы Флорентино Перес даже успел связаться с Клоппом и обсудить с ним детали возможной работы, а Юрген в беседе просил в таком случае подписать Джуда Беллингема из «Боруссии» Д.
Пока верится слабо, так как сложно представить, что Клопп будет вести переговоры за спиной работодателя, да еще и накануне важнейшего противостояния в Лиге чемпионов. «Я не могу и не собираюсь уходить. Я слишком многим обязан этой команде и несу ответственность перед болельщиками. Мы переживаем непростой период, но не теряем веру в свои силы», — ответил на слухи Юрген. К тому же Football Insider пишет, что тренер хочет, чтобы «Ливерпуль» нанял спортивного директора для восстановления былой координации в работе клуба. А это намекает, что немец видит свое будущее на «Энфилде».
Однако потенциальный переезд в «Реал» не выглядит совсем уж фантастической историей. «Ливерпуль» проводит слабый по своим меркам сезон, и есть ощущение, что после ухода Мане и Вейналдума в команде появился кризис идей. Да и новички пока не могут заменить ушедших или стареющих звезд. Перестройка команды явно напрашивается, но Флорентино Перес может предоставить Клоппу возможность заняться той же работой в другом месте и с другими возможностями по обновлению состава. Но тут все будет зависеть от самого Юргена — в «Ливерпуле» у него, кажется, бесконечный кредит доверия, и покинет клуб он наверняка только по своему желанию, если поймет, что больше не может развивать его дальше.
Обе команды очень неровно идут по сезону, потому однозначного фаворита тут точно не будет. Похоже на то, что все решит фактор формы в конкретный момент, потому на этом остановимся поподробнее.
«Я очень рад, что мы играем именно сейчас, — признался на днях Клопп. — Четыре недели назад это было бы сложно, но в жизни момент времени определяет все. Возможно, мы как раз пришли в себя вовремя, такую возможность нужно использовать. У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру, — а вот у «Реала» все равно будет шанс, если они не сыграют в свою лучшую игру! В этом разница».
Также после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 (первой для «Ливерпуля» в АПЛ в 2023 году) Клопп говорил, что наслаждался каждой секундой матча, а команда наконец-то играла как единое целое. После «Эвертона» мерсисайдцы обыграли на выезде «Ньюкасл» (2:0) и к матчу с «Реалом» подходят как минимум уверенными в своих силах. Начали забивать новички Гакпо и Нуньес, 18-летний Байчетич дал новые краски в центре поля, так что козыри у «Ливерпуля» точно есть. Вероятно, Клоппу удалось перезагрузить команду во время девятидневого перерыва, и о важности этой паузы Юрген говорил открыто. Но вопрос, каким «Ливерпуль» предстанет в противостоянии с серьезным противником.
У «Реала» ситуация тоже неоднозначная. С одной стороны, мадридцы проиграли уже два матча ла лиги в новом году, а лидирующая «Барселона» оторвалась от главного преследователя на восемь очков. Плюс после ЧМ долго набирает форму ветеран Лука Модрич, на игре которого завязано многое, а в Англии придется обходиться еще и без Крооса с Тшуамени. С другой стороны, «Реал» одержал уверенные победы в двух последних матчах чемпионата, в хороших кондициях находятся Асенсио и Бензема. Карим с учетом проблем «Реала» в центре поля и проседания результативности Винисиуса окончательно стал ключевым игроком «Реала», от которого зависит все. Можно сказать, что сейчас Карим — главная надежда команды.
Пока многое намекает на то, что как минимум на «Энфилде» «Ливерпуль» должен владеть игровым преимуществом, но и в прошлом розыгрыше ЛЧ, и в двух финалах против Клоппа «Реал» наглядно продемонстрировал всему миру ценность конкретного момента. Так что любой шанс на взятие ворот Алиссона для «Ливерпуля» может закончиться печально.