Клопп против «Реала» — классика Лиги чемпионов. Удивлял с «Боруссией», проиграл два финала и, возможно, скоро переедет в Мадрид

Превью нового витка противостояния.

Как команды Клоппа играли против «Реала»

«Реал» — самый частый соперник Юргена Клоппа в Лиге чемпионов. Впервые с мадридским грандом тренер встретился в сезоне-2012/13, когда его «Боруссия» гремела на всю Европу. То выступление дортмундцев стало сенсационным, а с «Реалом» по ходу кампании немцы сыграли аж четыре раза. Началось все с победы 2:1 при родных трибунах, затем — ничья 2:2 на «Сантьяго Бернабеу», причем от поражения «Королевский клуб» ушел только на 89-й минуте благодаря голу Озила. «Боруссия» тогда заняла первое место в группе, опередив «Реал» на три очка, но на этом история не закончилась — команды вновь встретились на стадии полуфинала. Матч в Дортмунде с покером Левандовски стал одним из самых ярких матчей в истории турнира. В ответной игре «Реал» победил 2:0, забив оба гола в последнюю десятиминутку, однако для прохода дальше этого не хватило. «Боруссия» вышла в финал, где лишь в концовке из-за гола Роббена уступила «Баварии».

Спустя год Клопп вновь нарвался на «Реал» в Лиге чемпионов — на этот раз на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти добилась уверенной победы 3:0 в Мадриде, в Дортмунде же «Боруссия» до последнего цеплялась за шансы, но дубля Ройса и победы 2:0 для успеха не хватило.

Юрген Клопп и Карло Анчелотти. Фото Global Look Press

В следующий раз с «Реалом» в Лиге чемпионов Клопп пересекся уже будучи тренером «Ливерпуля». Красные дошли до финала турнира-2017/18 и после затянувшегося кризиса укрепились в статусе одной из лучших команд Европы. Но в матче все решила кадровая проблема, а именно отсутствие надежного вратаря. Лорис Кариус проводил неплохой сезон, и если бы не его чудовищная ошибка, когда он выкатил мяч на ногу Бензема, может, мы бы и не увидели в «Ливерпуле» Алиссона. Но сложилось как сложилось — титул упущен, карьера Кариуса быстро пошла по наклонной, а Клоппу оставалось только ждать реванша.

Возможность поквитаться «Ливерпулю» выпала спустя три года в четвертьфинале. «Ливерпуль» тогда переживал спад из-за эпидемии травм защитников. Потому в первом матче в Мадриде в основе в центре обороны вышла связка Филлипс — Кабак. Логично, что опытная команда Зидана воспользовалась этой уязвимостью и победила 3:1. В ответной игре на «Энфилде» чуда не случилось («Ливерпуль» припас его на игру с «Барселоной», которая пройдет через год) — 0:0, и дальше идет «Реал».

Реванш в финале Клопп и «Ливерпуль» заслужили в сезоне-2021/22. Более того, пожалуй, впервые за всю историю противостояния Юргена с «Реалом» команда немца подошла к матчу в роли фаворита. «Ливерпуль» и играл как фаворит, о чем говорит хотя бы статистика ударов (23-4), но поймавший кураж Куртуа и убийственное хладнокровие мадридцев в контратаке вновь оставили Клоппа ни с чем.

«Не пересматривал игру до этих выходных и сразу понял почему, — вспоминал на предматчевой конференции Клопп. — Это была настоящая пытка. Мы хорошо играли и могли победить, но вы знаете, насколько опытен «Реал». Они не теряют уверенности, ищут шансы и глубоко обороняются».

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Клопп летом может переехать в Мадрид?

Слухи об этом в начале февраля запустило издание El Nacional, которое утверждает, что совет директоров «Реала» не очень доволен последними результатами команды под руководством Карло Анчелотти. Якобы Флорентино Перес даже успел связаться с Клоппом и обсудить с ним детали возможной работы, а Юрген в беседе просил в таком случае подписать Джуда Беллингема из «Боруссии» Д.

Пока верится слабо, так как сложно представить, что Клопп будет вести переговоры за спиной работодателя, да еще и накануне важнейшего противостояния в Лиге чемпионов. «Я не могу и не собираюсь уходить. Я слишком многим обязан этой команде и несу ответственность перед болельщиками. Мы переживаем непростой период, но не теряем веру в свои силы», — ответил на слухи Юрген. К тому же Football Insider пишет, что тренер хочет, чтобы «Ливерпуль» нанял спортивного директора для восстановления былой координации в работе клуба. А это намекает, что немец видит свое будущее на «Энфилде».

Однако потенциальный переезд в «Реал» не выглядит совсем уж фантастической историей. «Ливерпуль» проводит слабый по своим меркам сезон, и есть ощущение, что после ухода Мане и Вейналдума в команде появился кризис идей. Да и новички пока не могут заменить ушедших или стареющих звезд. Перестройка команды явно напрашивается, но Флорентино Перес может предоставить Клоппу возможность заняться той же работой в другом месте и с другими возможностями по обновлению состава. Но тут все будет зависеть от самого Юргена — в «Ливерпуле» у него, кажется, бесконечный кредит доверия, и покинет клуб он наверняка только по своему желанию, если поймет, что больше не может развивать его дальше.

Юрген Клопп. Фото Global Look Press

В каком состоянии находятся команды

Обе команды очень неровно идут по сезону, потому однозначного фаворита тут точно не будет. Похоже на то, что все решит фактор формы в конкретный момент, потому на этом остановимся поподробнее.

«Я очень рад, что мы играем именно сейчас, — признался на днях Клопп. — Четыре недели назад это было бы сложно, но в жизни момент времени определяет все. Возможно, мы как раз пришли в себя вовремя, такую возможность нужно использовать. У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру, — а вот у «Реала» все равно будет шанс, если они не сыграют в свою лучшую игру! В этом разница».

Также после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 (первой для «Ливерпуля» в АПЛ в 2023 году) Клопп говорил, что наслаждался каждой секундой матча, а команда наконец-то играла как единое целое. После «Эвертона» мерсисайдцы обыграли на выезде «Ньюкасл» (2:0) и к матчу с «Реалом» подходят как минимум уверенными в своих силах. Начали забивать новички Гакпо и Нуньес, 18-летний Байчетич дал новые краски в центре поля, так что козыри у «Ливерпуля» точно есть. Вероятно, Клоппу удалось перезагрузить команду во время девятидневого перерыва, и о важности этой паузы Юрген говорил открыто. Но вопрос, каким «Ливерпуль» предстанет в противостоянии с серьезным противником.

У «Реала» ситуация тоже неоднозначная. С одной стороны, мадридцы проиграли уже два матча ла лиги в новом году, а лидирующая «Барселона» оторвалась от главного преследователя на восемь очков. Плюс после ЧМ долго набирает форму ветеран Лука Модрич, на игре которого завязано многое, а в Англии придется обходиться еще и без Крооса с Тшуамени. С другой стороны, «Реал» одержал уверенные победы в двух последних матчах чемпионата, в хороших кондициях находятся Асенсио и Бензема. Карим с учетом проблем «Реала» в центре поля и проседания результативности Винисиуса окончательно стал ключевым игроком «Реала», от которого зависит все. Можно сказать, что сейчас Карим — главная надежда команды.

Пока многое намекает на то, что как минимум на «Энфилде» «Ливерпуль» должен владеть игровым преимуществом, но и в прошлом розыгрыше ЛЧ, и в двух финалах против Клоппа «Реал» наглядно продемонстрировал всему миру ценность конкретного момента. Так что любой шанс на взятие ворот Алиссона для «Ливерпуля» может закончиться печально.