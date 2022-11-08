Владельцы «Ливерпуля» продают клуб. Что теперь будет с Клоппом и его командой?

Почему американцы решились на это.

Почти сразу после того, как на жеребьевке 1/8 Лиги чемпионов «Ливерпулю» выпал «Реал», владельцы мерсисайдского клуба решили продать его. Конечно же, результаты жеребьевки не стали причиной такого решения, но совпадение забавное.

Американская компания Fenway Sports Group (FSG) во главе с бизнесменом Джоном Генри выкупила «Ливерпуль» за скромные 300 миллионов фунтов в 2010 году. FSG также принадлежит бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс» и хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз». По информации The Athletic, FSG уже не раз получала предложения о приобретении части акций «Ливерпуля». Американская компания готова рассмотреть такой вариант, если ее устроят условия потенциальной сделки и «если это пойдет на пользу «Ливерпулю». Пока окончательного решения о продаже нет, как и конкретного предложения. Но в FSG уже приготовили презентацию для продажи, а к организации сделки будут привлечены статусные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри с женой. Фото Global Look Press

ESPN пишет, что решение главы FSG Джона Генри мотивировано двумя факторами:

· Первый — провал затеи с Суперлигой. 12 европейских клубов, в том числе шесть английских, хотели создать лигу наподобие американской, где выступали бы лучшие команды континента. Болельщики клубов — создателей турнира не оценили инициативу, как и руководство УЕФА и ФИФА, поэтому владельцы девяти команд, включая Генри и «Ливерпуль», отказались от участия в проекте.

· Второй фактор — продажа «Челси» Романом Абрамовичем американскому бизнесмену Тодду Боэли. Абрамович получил 2,5 миллиарда фунтов, а Боэли пообещал вложить в «Челси» еще 1,75 миллиарда. По данным все того же ESPN, «Ливерпуль» за счет богатой истории и широкой фан-базы может рассчитывать на 4 миллиарда фунтов. Генри собирается заработать на продаже больше Абрамовича.

Вообще в АПЛ с подозрением относятся к бизнесменам из США — перед глазами печальный опыт «МЮ» под руководством Глейзеров. Но у болельщиков «Ливерпуля» вряд ли есть серьезные претензии к команде Джона Генри. Владельцы не скупились на инфраструктуру: на главную трибуну «Энфилда» потратили 110 миллионов фунтов, а на реконструкцию трибуны «Энфилд Роуд» — 80 миллионов фунтов. Когда все работы завершатся, вместительность стадиона увеличится с 53 394 до 61 000 мест. Еще 50 миллионов фунтов американцы потратили на новую тренировочную базу в Киркби.

Фото Global Look Press

Стоит ли говорить, что на трансферы «Ливерпуль» при Генри тоже тратил немалые деньги. Например, перед сезоном-2017/18 за новичков заплатили 173,65 миллиона евро (данные Transfermarkt), а перед следующим владельцы раскошелились на 182,2 миллиона евро. Такие вложения помогли красным взять Лигу чемпионов-2018/19 и впервые за 30 лет стать чемпионами Англии (сезон-2019/20). Да, Генри не тратил столько же, сколько «Манчестер Сити» с «ПСЖ» и «МЮ», но при грамотном менеджменте и системе скаутинга в эпоху Клоппа его вложения полностью окупались.

Пока неясно, будет ли FSG продавать контрольный пакет или только часть акций. Среди претендентов уже называют владеющую 10% акций «Ливерпуля» компанию RedBird Capital Partners, собиравшихся приобрети «Челси» бизнесменов и даже королевскую семью ОАЭ. Что будет с Клоппом и его командой, пока непонятно, но Джон Генри бережно относился к «Ливерпулю», потому можно предположить, что кому попало сбагривать клуб он не будет.