«Байер» — «Монако»: прямая трансляция матча Лиги Европы

16 февраля в немецком Леверкузене «Байер» сыграет с «Монако» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «BayArena», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Монако» на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Ранее его забитый мяч в ворота «Бреста» (1:0) в 17-м туре лиги 1 признали лучшим голом января в чемпионате Франции.

Ответный матч между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II».