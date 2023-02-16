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Сегодня, 21:00

«Байер» — «Монако»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Александр Головин (справа) с одноклубниками по «Монако».
Фото Reuters
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16 февраля в немецком Леверкузене «Байер» сыграет с «Монако» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «BayArena», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Монако» на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Ранее его забитый мяч в ворота «Бреста» (1:0) в 17-м туре лиги 1 признали лучшим голом января в чемпионате Франции.

Ответный матч между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II».

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Монако
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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