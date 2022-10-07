Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:24

«Ференцварош» проиграл, это отличная новость для «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Знали, что можем сделать шаг вперед благодаря этой победе. Нам это удалось! Особенно приятно, что наша команда добилась уверенной победы, а нападающие смогли проявить себя в деле, поэтому мы довольны. В то же время «Ференцварош» уступил в своем матче, это отличная новость для нас. Но нужно будет продолжать трудиться, потому что нас ждет еще три игры и до окончательного успеха еще далеко. Досадно, что мы пропустили гол тогда, когда преимущество было на стороне нашей команды. Мы продолжим работать, чтобы пропускать как можно меньше. Не стоит зазнаваться, ведь, как мы знаем, в футболе все меняется очень стремительно», — цитирует пресс-служба клуба Бадиашиле.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Экс-советник Трампа указал на желание США видеть РФ в НАТО
Служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков»
Эрдоган назвал себя единственным способным на диалог с Путиным и Зеленским лидером
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Буде-Глимтом» в Лиге Европы
Немецкие фанаты снова устроили беспорядки на трибунах, Роналду помог «МЮ» избежать позора на Кипре, «Арсенал» трижды забил Хайкину
Эмболо — о победе над «Трабзонспором»: «Красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль»
Лига Европы: «Монако» обыграл «Трабзонспор», «Арсенал» победил «Буде-Глимт» и другие матчи
«Бетис» одержал волевую победу над «Ромой», забив на последних минутах матча
«Арсенал» разгромил «Буде-Глимт» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Эмболо — о победе над «Трабзонспором»: «Красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль»

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Буде-Глимтом» в Лиге Европы