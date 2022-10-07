«Ференцварош» проиграл, это отличная новость для «Монако»

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Знали, что можем сделать шаг вперед благодаря этой победе. Нам это удалось! Особенно приятно, что наша команда добилась уверенной победы, а нападающие смогли проявить себя в деле, поэтому мы довольны. В то же время «Ференцварош» уступил в своем матче, это отличная новость для нас. Но нужно будет продолжать трудиться, потому что нас ждет еще три игры и до окончательного успеха еще далеко. Досадно, что мы пропустили гол тогда, когда преимущество было на стороне нашей команды. Мы продолжим работать, чтобы пропускать как можно меньше. Не стоит зазнаваться, ведь, как мы знаем, в футболе все меняется очень стремительно», — цитирует пресс-служба клуба Бадиашиле.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.