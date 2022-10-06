Такие разные выступления Черчесова и Головина в ЛЕ. Александр оформил предголевую, «Ференцварош» впервые в сезоне разгромили

Но у обоих — хорошие шансы попасть в евровесну.

Станислав Черчесов и Александр Головин в этом сезоне могли быть участниками Лиги чемпионов, но по итогам квалификации оказались во втором по силе еврокубковом турнире. Более того, судьба свела двух россиян в одной группе Лиги Европы. Команды различаются по классу: «Монако» изначально позиционировался как фаворит квартета H, «Ференцварош» — как соперник «Трабзонспора» и «Црвены Звезды» в борьбе за вторую строчку.

Но к 3-му туру ситуация вырисовалась далеко не такая однозначная. Лидер — «Ференцварош» с самым дешевым в группе составом по версии transfermarkt.de. Команда Черчесова обыграла турок дома, выгрызла победу у «Монако» на Лазурном Берегу и с шестью очками занимала первое место. Монегаски, в свою очередь, до поражения от «Ференцвароша» превзошли «Црвену Звезду» благодаря пенальти, заработанному Головиным. Проще говоря, в этой компании ситуация может кардинально меняться с каждым матчем.

«Ференцварош»: вторая неудача подряд

«Ференцварош» на прошлой неделе потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии, до того одержав шесть побед в шести встречах с общим счетом 18:1. Черчесов собрал очень приличную команду, которая претендует на то, чтобы пошуметь в еврокубках. Но для подтверждения амбиций необходимо было добывать результат в сложнейшем белградском выезде. Венгерский клуб вышел по традиционной схеме 4-2-3-1 и старался навязать свою волю сопернику. «Ференцварош» проводил чуть больше позиционных атак, но проигрывал по остроте моментов. На 25-й минуте после подачи с фланга мяч попал в руку защитника гостей — пенальти четко реализовал Гуэлор Канга. Венгры продолжили гнуть свою линию, но в обороне в этот вечер возникали проблемы. Ближе к концу тайма защитник «Црвены Звезды» Драгович был близок к тому, чтобы отправить второй мяч в сетку Дибуша после удара головой, а спустя минуту Стефан Митрович сделал это за него. 2:0 — регулярные подсказки Черчесова с бровки не помогли сдержать атакующий порыв белградцев.

Во втором тайме ситуация не сильно изменилась. «Ференцварош» имел проблемы с выходом из обороны и не нашел способа, как на регулярной основе взламывать насыщенную защиту хозяев. Уже на 50-й минуте Катаи сделал счет разгромным, а на исходе часа игры бывший футболист «Ростова» Канга сотворил шедевр — после его удара с угла штрафной мяч по фантастической траектории залетел в дальнюю «девятку».

Гостей хватило на один гол — его после проникающей передачи и прострела с фланга забил норвежец Закариассен. Команда Черчесова потерпела второе поражение подряд. Пока рано говорить о каком-то кризисе, но этим вечером в Белграде на поле доминировала «Црвена». В любом случае венгры сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф, однако в следующем туре нужно брать у сербов реванш в Будапеште.

Александр Головин в матче «Монако» — «Трабзонспор». Фото Reuters

«Монако»: дежурный разгром из-за глупого удаления

«Монако» и «Трабзонспор» в очном матче боролись за возможность догнать в группе «Ференцварош». Вообще у турок подобрался неплохой состав с рядом именитых футболистов, в том числе именно здесь осели недавние армейцы Юсуф Языджи и Жан-Филипп Гбамен.

Но упорной борьбы не получилось — все из-за глупейшего удаления нападающего Макси Гомеса, который после падения зачем-то решил ударить ногой в лицо полузащитника «Монако» Камара.

Макси Гомес после падения ударил ногой в лицо полузащитника «Монако» Камара. Фото Соцсети

Спустя уже три минуты монегаски наказали оставшегося в меньшинстве соперника — отличился Виссам Бен Йеддер. После выходки Гомеса игра складывалась по предсказуемому сценарию: «Монако» много владел мячом и пытался реализовать численное преимущество, «Трабзонспор» же искал шансы в контратаках.

Александр Головин вышел на привычной позиции на левом краю полузащиты, но по факту больше действовал в зоне полуфланга, откуда включался в розыгрыш комбинаций и старался доставить мяч в штрафную.

Под самый занавес первого тайма Бен Йеддер оформил дубль и окончательно убил интригу. Да и итоговый счет по ударам 23:6 в пользу «Монако» говорит сам за себя. Головин покинул поле на 73-й минуте, но до этого успел поучаствовать в третьем голе своей команды — его подача с углового оказалась предголевой.

«Трабзонспор» отыграл один гол за минуту до ухода Головина с поля, но на общий рисунок и сценарий встречи это никак не повлияло. «Монако» набрал три очка и теперь отстает от лидирующего «Ференцвароша» лишь по дополнительным показателям.

У Черчесова и Головина очень хорошие шансы на евровесну.