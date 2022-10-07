Немецкие фанаты снова устроили беспорядки на трибунах, Роналду помог «МЮ» избежать позора на Кипре, «Арсенал» трижды забил Хайкину

Главные события 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

Дебош в Мальме

В этом еврокубковом сезоне немецкие фанаты становятся фигурантами скандалов с незавидной регулярностью. Сначала в Лиге конференций в Ницце перед игрой прямо на трибунах с местными подрались поклонники «Кельна». Затем болельщики «Айнтрахта» в Лиге чемпионов буянили немногим меньше, чем ультрас «Марселя». Перестрелка файерами привела к закрытию трибун «Велодрома» и запрету «орлам» продавать билеты на гостевые матчи.

Теперь — в прямом и переносном смысле — зажгли в шведском Мальме фаны «Униона». Сначала пущенная из гостевого сектора ракета приземлилась в центре поля, и это было только начало. Берлинцы бросали файеры как рядом с трибунами, так и в сторону шведских болельщиков. Если верить сообщениям в соцсетях, досталось обычным зрителям, а не местным хулиганам.

Игру остановили на 60-й минуте и возобновили после паузы с условием, что она будет отменена в случае новых инцидентов. К счастью, обошлось без них, а на поле игравший в меньшинстве «Унион» оказался удачливее благодаря очередному голу проводящего великолепный сезон Беккера.

Великолепный Рэшфорд

Каждая игра «МЮ» в Лиге Европы — надежда на откровение проводящего очень бледный сезон Криштиану Роналду, и в Никосии португалец едва не организовал гол Бруну Фернандеша. Однако соотечественник крайне неудачно перебросил вратаря, и эпизод запомнился попыткой защитника киприотов подстраховать своего голкипера. Завершилась она столкновением головы игрока с перекладиной, а вскоре шок пережили уже «красные дьяволы». Глупая потеря Маласии в центре поля — и Ансарифард завершил контратаку ударом под перекладину.

Это был настоящий шок для команды Эрик тен Хага, который в еврокубках использует серьезный состав с Роналду, Каземиро, Эриксеном, Антони и другими звездами. Но, оставался тайм, чтобы избежать позора, и после перерыва начали работать замены. Когда равновесие восстановилось, сделал все, конечно, Рэшфорд, однако его задачу облегчил Криштиану, на рывок которого среагировали защитники.

А еще один джокер — Марсьяль — вывел «МЮ» вперед. Не покинув клуб летом, француз играет мало, но очень эффективно. У него уже три гола и передача при игровом времени, которого с начала сезона не набралось даже на один полный матч. В роли ассистента в этой атаке выступил Рэшфорд, который стал бесспорным героем матча и поставил в игре точку после блестящего паса Роналду на пустой угол. Сам же Криш из площади ворот ухитрился попасть в штангу, и пока его единственный гол в сезоне забит с пенальти. Но все же главное, что позор отменился, а через неделю команда из Манчестера может забронировать за собой место в плей-офф.

Грустный вечер Моуринью

Пожалуй, самый ожидаемый и интригующий матч четверга по качеству игры и напряжению соответствовал стандартам Лиги чемпионов. А и без того высокий градус эмоций поднял неоднозначный пенальти, который реализовал Дибала. Игроки «Бетиса» во главе с 41-летним Хоакином, казалось, готовы растерзать арбитра. Однако они сохранили эмоции на футбольный ответ в виде классного дальнего удара Родригеса.

Если добавить к этим событиям выстрел Фекира в штангу, попадание Дзаньоло в перекладину, а также классный сейв Браво после атаки Дибалы с дальней дистанции, первый тайм заслуживал самых высоких оценок за зрелищность. А как чилийский голкипер уже после перерыва остановил удар Кристанте в упор!

В плане зрелищности и значимости этот эпизод можно поставить вровень с победным для «Бетиса» ударом головой в исполнении Луиза Энрике. Андалусийцы лидируют в группе со стопроцентным результатом, тогда как для Жозе Моуринью вечер получился печальным. Мало того, что потерпевшая на «Олимпико» первое еврокубковое поражение с 2017 года «Рома» не попадает в плей-офф, так она еще и лишилась удаленного за глупейший фол Дзаньоло.

Победная поступь «Арсенала»

Ротация состава, которую проводит в Лиге Европы Микель Артета, совершенно не сказывается на качестве игры «Арсенала». Поэтому визит на «Эмирейтс» не сулил Никите Хайкину ничего хорошего. В первом тайме российского голкипера огорчили подстроившийся под отскок от штанги Нкетиа и защитник Холдинг, замкнувший подачу Фабиу Виейры.

После перерыва работы у Хайкина стало чуть меньше, так как «Буде-Глимт» сыграл более агрессивно. Но все же недостаточно для того, что переломить игру и сохранить за собой первое место. В концовке же блестящее соло Габриэла Жезуса завершилось голом Виейры. «Арсенал» теперь первый, и у него в запасе есть отложенная игра с ПСВ. А девять побед в первых десяти матчах сезона «канониры» одержали третий раз в истории (1903 и 2007 годы).

Третье поражение Киева

Проигравшее два предыдущих матча «Динамо», как казалось, вряд ли сможет создать проблемы «Ренну». И когда лучший снайпер хозяев Террье с довольно острого угла отправил мяч в дальнюю «девятку», многие посчитали команду Мирчи Луческу обреченной. Тем не менее, киевляне завершили первый тайм вничью благодаря Цыганкову, который со второй попытки все же пробил неувядающего Манданда. После совершенно безумного сейва 37-летнего голкипера даже стало немного жаль. Но какой смысл расстраиваться, если твоя команда выиграла? Прессинг в концовке привел к грубой ошибке Попова и голу 17-летнего Дуэ.

Статистика дня

1-м футболистом в европейских лигах, который в этом сезоне достиг двузначных показателей по голам и результативным передачам, стал форвард ПСВ Гакпо (12+10).

5 из шести последних голов «Монако» забил нападающий Бен Йеддер.

7 разных футболистов «Фейеноорда», включая экс-динамовца Шиманьски, забили семь первых головов в этой еврокубковой кампании.

37 секунд потребовалось в Лиге конференций защитнику «Сивасспору» Ульвестаду, чтобы забить самый быстрый еврокубковый гол для турецких клубов.

1246 минут не забивал в еврокубках нападающий «Фиорентины» Йович.

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