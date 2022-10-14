«Де Брейне у нас нет — есть только Головин». Что пишут во Франции о кошмаре «Монако» в Лиге Европы

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и крупном поражении от «Трабзонспора» (0:4).

1 из 10 для Нюбеля

L'Equipe выпустил обзор матча Лиги Европы с громким заголовком: «Монако» тонет на поле «Трабзонспора». Худший игрок по версии самого авторитетного спортивного СМИ Франции — удостоившийся двойки голкипер Нюбель. Эпизод, когда немец попал в своего защитника и спровоцировал автогол Сарра назван недоразумением и переломным моментом.

Издание обращает внимание, что невезучий защитник изначально значился в запасе, но вышел на поле вместо травмировавшегося на разминке Бадиашиля. Также L'Equipe отмечает, что «Трабзонспор» довел домашнюю беспроигрышную серию до 30 матчей и забил четыре мяча при коэффициенте ожидаемых голов 0,82.

Портал Maxifoot акцентирует внимание на том, что после грубой ошибки Нюбеля «Монако» потерял свою игру, причем произошло это в тот момент, когда монегаски доминировали и приближались к своему голу. Уникальный случай — игру вратаря красно-белых оценили единицей по десятибалльной системе.

Максимальную оценку в составе «Монако» получил Фофана (5). Головин — второй в рейтинге с четверкой и следующим комментарием: «На левом фланге полузащитник показал неоднозначную игру. Довольно интересный по своим движениям в начале игры, россиянин был потрясен жестким встречным подкатом. Возможно, это его сильно смутило — дальше он старался принимать правильные решения на поле, боясь ошибиться».

Согласно версии сайта Get French Football News, который был не так кровожаден в оценках, низшего балла удостоился Нюбель (3), а шестерками оценили Фофана, Бен Йеддера и Эмболо. Головин, как и еще группа игроков, получил пятерку.

Портал Homme du Match, поставив шестерку Фофана, действия Головина также оценил в пять баллов. «Он показал хорошие стартовые решения, создав остроту с Кайю и Эмболо. Потом он тоже морально сник из-за неблагоприятных для команды обстоятельств», — говорится в комментарии к игре россиянина.

Monaco Tribune в своем материале отметил, что «Монако» сгорел в топке «Трабзонспора». Это издание говорит о преимуществе княжеской команды при счете 0:0 и острых моментах, но подчеркивает: «Немецкий голкипер позволил сомнениям поселиться в умах своих одноклубников».

Интересный факт в этот раз неутешителен, ведь монегаски в третий раз в текущем сезоне — после игр с «Лансом» и «Труа» — пропускают четыре мяча. Что касается оценок, то Головин оказался лучшим и наряду с Фофана наиграл на пятерку.

«Отверженные»

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr неожиданно отказался от своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops, а в обзоре игры отметил, что «Монако» пережил кошмарный вечер и полностью провалил второй тайм. «Монегаски покидают Турцию с тяжелым поражением и давлением в связи с необходимостью обязательной победы в следующем туре», — резюмируют авторы.

«На самом деле, счастье, что мы не вышли в Лигу чемпионов, где нам бы надрали задницу», — написал Oumario.

«Самое тяжелое поражение «Монако» в истории еврокубков», — выразил мнение многих Scifo1984.

«Не думал, что когда-нибудь нам забьет Виктор Гюго, и мы почувствуем себя «Отверженными», — с грустным юмором переиначил на французский лад фамилию бразильского защитника «Трабзонспора» Domino.

«Не хотел бы я оказаться на месте двух психологов, которых взяли в штат «Монако». Задача грандиозная. Удачи им!», — пытался найти ошибки в головах футболистов Marcus33.

В соцсетях от болельщиков в основном доставалось Нюбелю, но проводящего сильный сезон голкипера никто не закапывал. Да и в целом индивидуальных оценок после такой игры команды мало. Чаще отдельных футболистов упоминали для примера, как сделал высказавшийся о расстановке команды ASM1973: «Эту схему недостаточно просто перенести с бумаги на поле. Спросите Гвардиолу! А Де Брейне у нас нет. Есть только Головин».

«Если бы у нас был справа парень уровня Головина...», — посетовал на давнюю проблему монегсков Leaflc98.

«Диатта катастрофичен, но и Головин в последнем пасе тоже не супер», — отметил неудачные действия нашего легионера в запоминающемся эпизоде Ydcrime91.

Но так как Диатта — вечный объект критики, PASM266 саркастически пошутил: «Очень хороший выбор Головина не пасовать на Диатта».

Действительно, после такого поражения оставалось только иронизировать.