Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал вручение ему «Золотого мяча». Он поблагодарил всех и признался, что путь был нелегким. Бензема также отметил, что горд своей работой и рад, что преодолел трудности.

«Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия.

Моя мама очень мне помогла, и я рад, что она со мной в этот вечер. Получить такую награду, имея стаж более чем в 30 лет — это результат большого труда. Я тренируюсь, если возможно, немного больше других, а для этого нужна мотивация», — цитирует Бензема Mundo Deportivo.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.