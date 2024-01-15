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Сегодня, 14:00

Бывший генеральный директор «Монако» Васильев поделился мнением о будущем Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о будущем нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Я был бы удивлен, если бы узнал, что Килиан еще не принял решение. У него всегда был настрой присоединиться к «Реалу». Он знает, чего хочет. Ставки слишком высоки, никто не раскроет свои истинные намерения», — цитирует Васильева Marca.

В этом сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Вадим Васильев
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