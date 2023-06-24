Мбаппе — Месси: «С днем рождения, легенда. Я многому научился у тебя»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил бывшего одноклубника Лионеля Месси с днем рождения.

Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполнилось 36 лет.

«С днем рождения, легенда. Желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два совместных года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнера, соперника и человека. Я благодарен за это. Удачи в новых свершениях», — написал Мбаппе в соцсетях.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 года. В составе парижан форвард дважды выиграл чемпионат Франции.