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Сегодня, 13:10

Мать Мбаппе — о продлении контракта с «ПСЖ»: «Если бы могли взять 10 миллиардов евро, взяли бы»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Файза Ламари, мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, поделилась мнением о продлении сыном контракта с клубом в 2022 году.

«Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов евро, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит слова Ламари RMC Sport.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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