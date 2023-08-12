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Франция

Сегодня, 13:33

«ПСЖ» не включил Мбаппе и Неймара в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции

Мария Гусева
Корреспондент
Неймар и Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявку на матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

В список вошли 20 игроков, среди которых нет нападающего Килиана Мбаппе и форварда Неймара. Также в заявке парижан отсутствует полузащитник Марко Верратти.

Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. 24-летний француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

Также сообщалось, что Верратти и Неймар могут покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. Итальянцем интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а также «Барселона» и «Бавария». Бразилец хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее «ПСЖ» сообщил обоим игрокам, что не рассчитывает на них в новом сезоне.

Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 22.00 мск.

Килиан Мбаппе
Марко Верратти
Неймар Сантос
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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