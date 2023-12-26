«Реал» готовит документы для возможного подписания контракта с Мбаппе в начале января

«Реал» приступил к подготовке документов для того, чтобы приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в начале января 2024 года, сообщает журналист Рамон Альварез де Мон на YouTube-канале. К тому моменту француз уже сможет вести переговоры с любым клубом.

По данным источника, следующая неделя будет решающей в вопросе того, станет ли Мбаппе игроком мадридской команды. Руководство «Реала» заранее начало подготовку необходимых документов. В январе президент «Реала» Флорентино Перес проведет звонок с целью спросить Мбаппе, есть ли у него все еще желание перейти в мадридский клуб.

15 декабря As сообщал, что «Реал» не будет пытаться подписать француза любой ценой.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.