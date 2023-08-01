Главный трансферный сериал лета и не думает заканчиваться.

Жесткий настрой в Катаре

В принципиальной позиции по отношению «ПСЖ» к Килиану Мбаппе ничего не изменилось. Руководство чувствует себя обманутым и считает, что отказавшийся активировать опцию продления контракта форвард уже имеет устное соглашение с «Реалом» о переезде в Мадрид следующим летом в статусе свободного агента. Причина обиды — в обещаниях Мбаппе не покидать Париж бесплатно. Сам игрок посредством вбросов в СМИ через свое окружение данные договоренности отрицает. Вот только интернет помнит все, и, как уверяет RMC Sport, в «ПСЖ» не поленились и подсчитали: Мбаппе говорил подобное публично восемь раз.

В общем, все ходы записаны, и клуб уверен в своей правоте. В том числе и в решении исключить строптивую звезду из состава на японское турне. Это была реакция на невыполненный футболистом ультиматум. После этого «ПСЖ» объявил новые сроки, согласно которым до 31 июля Мбаппе должен принять решение о продлении контракта или уйти. В противном случае ему придется провести на скамейке запасных весь сезон. На выходных Marca даже сообщила, что форвард больше не значится в планах Луиса Энрике на новый сезон. А в понедельник Foot Mercato уточнил: принципиальное решение об отправке в запас принято.

Вместе с тем язык ультиматумов — не единственный, на котором общались представители клуба и игрока. «ПСЖ» пытался найти компромисс путем оформления дополнительного соглашения, по условиям которого Мбаппе продлевает контракт до лета 2025-го, получив гарантии своего ухода через год. Ответ, естественно, был отрицательным, а на последнее письмо из клубного офиса с предложением о встрече Килиан вообще не отреагировал.

И это ожидаемо, потому что «Реал» не горел желанием платить за футболиста, который еще прошлым летом мог переехать в Мадрид бесплатно. Зато в статусе свободного агента, согласно данным близких к «Королевскому клубу» СМИ, французу уже обещан подписной бонус на 130 миллионов евро. Упускать такую сумму семья Мбаппе точно не хочет. А если добавить к ним 80 миллионов за лояльность от «ПСЖ», которые должны быть выплачены равными долями 31 июля и 31 августа, легко понять, почему игрок заявлял о готовности остаться в Париже до конца действующего соглашения.

Фото Global Look Press

Молчаливое давление

Только наивно было предполагать, что в полночь 31 июля карета, как в сказке, мгновенно превратится в тыкву. Особенно с учетом того, что еще пару дней назад «ПСЖ» не пришел к решению о показательном выводе Мбаппе из состава на весь сезон, ожидая вердикта из Дохи. Все-таки есть большая разница между давней историей отстранения от команды отказывавшегося подписывать новый контракт Рабьо и одним из лучших футболистов мира.

Да, на примере оштрафованного и выведенного из состава Месси «ПСЖ» уже показывал, что при желании можно уравнять быка и Юпитера, но все равно это был удар по репутации клуба. В случае же с Мбаппе — даже если допустить моральную правоту клуба — произойдет прямое нарушение контракта и фундаментального права на труд. Профсоюз футболистов Франции об этом уже напоминал.

Да и на стоимости звезды, на которой «ПСЖ» все еще хочет заработать, резкие шаги обязательно скажутся. Не случайно инсайдеры как в Испании, так и во Франции сходятся в том, что принципиально не предпринимающий никаких шагов и избегающий любых комментариев «Реал» в данный момент оказывает психологическое давление на «ПСЖ». Различаются разве что трактовки мадридской стратегии.

Так, по версии Le Parisien, испанская сторона будет тянуть до последнего, после чего попытается купить Мбаппе по минимальной цене. В свою очередь RMC Sport уверяет: в «ПСЖ» после 31 июля ждут предложения на унизительную для клуба сумму. Его, естественно, отвергнут, после чего «Реал» получит право утверждать, что он пытался подписать игрока, а «нет» сказали в Париже. И даже 0:3 от «Барселоны» при 29 ударах и четырех попаданиях в каркас ворот не приведут к активизации на парижском направлении. Косвенно это подтвердил и Карло Анчелотти, заметив, что без классической «девятки» команда создает массу моментов и будет совершенствовать игру в данном направлении.

Фото Global Look Press

Развязка или новый скандал?

Возможны ли альтернативные варианты продолжения карьеры Мбаппе? Судя по всему, нет. На космическое предложение из Саудовской Аравии, где «Аль-Хиляль» обещал игроку 700 миллионов за единственный сезон перед переходом в «Реал», последовал ожидаемый даже саудовцами отказ, хотя семью Килиана данная сумма вроде бы заинтересовала. Никаких предметных переговоров с клубами АПЛ, как уверяет Фабрицио Романо, нет. Юрген Клопп даже сказал, что в «Ливерпуле» над новыми слухами посмеялись, но эта сделка невозможна по финансовым причинам. Хотя, по данным на понедельник, владелец «Челси» Тодд Боэли звонил Нассеру Аль-Хелаифи и хотел получить разрешение на начало переговоров с Мбаппе.

А сценарий с «Барселоной» изначально казался фантастикой с учетом финансового состояния каталонцев. В итоге схема с обменом на Гави, Рафинью и Дембеле была отвергнута как «ПСЖ», так и Мбаппе. Зато случился расстроивший Хави скандал с Дембеле. По версии L'Equipe, француз обиделся и отказался продлевать контракт с сине-гранатовыми, и теперь чемпионы Франции готовы прислать запрос на переговоры.

Но все же развязка истории Мбаппе близка, и почти все источники уверены: в ситуации, когда «ПСЖ» хочет продать игрока, сам он мечтает о «Реале», а Мадрид в нем нуждается, стороны обязательно договорятся. Возможно, уже на этой неделе. Настрой парижан — закрыть вопрос до стартующего 12 августа чемпионата Франции. Но вряд ли речь идет о 230 миллионах евро.

ESPN явно перегнул, даже объясняя сумму тем, что «Реал» боится через год проиграть войну контрактов английским клубам. Скорее к истине ближе RTL France, утверждающий, что «ПСЖ» примет предложение в диапазоне от 180 до 200 миллионов. По большому счету, это уже технические детали. Важнее то, что главная трансферная сага лета-2023 идет к своему логическому завершению. Лично мне трудно представить Мбаппе, которого год маринуют на скамейке. Зато проще простого — в белой футболке на «Сантьяго Бернабеу».

Но, возможно, сериал еще затянется. На это намекнул материал The Telegraph, согласно инсайдам которого «ПСЖ» не понравилось, что Мбаппе отказался даже встречаться с представителями «Аль-Хиляля». Это воспринято как подтверждение договоренностей с «Реалом». Так что в Париже рассматривают возможность подачи жалобы в ФИФА. И хотя доказать контакты Мадрида с Мбаппе нереально, все может усложниться.