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21 марта, 19:41

Экс-игрок «Арсенала» Чаушич: «Ожидаю братской атмосферы — неважно, кто победит»

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Бывший сербский футболист тульского «Арсенала» Горан Чаушич в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборных России и Сербии.

«Рад, что эта игра проводится. Для меня не важно, кто победит, потому что я болею за обе команды. Ожидаю серьезной игры и хорошего футбола. В обеих командах много хороших игроков, и мы наверняка сможем насладиться игрой. Ожидаю также братской атмосферы. Уверен, я посмотрю игру!» — сказал Чаушич «СЭ»

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Сербии, а 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча состоятся на «ВТБ Арене» в Москве.

Зарина Халимхонова

Горан Чаушич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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