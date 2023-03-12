Шикарный пас Миранчука открыл «Торино» путь к победе. В следующем туре — дуэль с Хвичей

Российский легионер внес вклад в победу гранатовых четвертой в сезоне результативной передачей.

Пока главный тренер «Торино» Иван Юрич не продлил контракт с клубом, отложив переговоры о новом соглашении до окончания сезона. Хорват амбициозен, его не слишком устраивает текущий уровень притязаний грантовых, и тренер требует усиления состава. Одним из пунктов является выкуп арендованного у «Аталанты» Миранчука.

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит, скорее всего, идет обсуждение между клубами. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанты». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит, произойдет», — прокомментировал для «СЭ» текущую ситуацию агент российского легионера Вадим Шпинев.

В общем, стоит набраться терпения, а пока предел мечтаний «Торино» — борьба за условно еврокубковое седьмое место, которое откроет окно в Европу в случае завоевания «Интером» Кубка Италии. Кроме туринцев на него претендуют игравший поздно вечером «Ювентус», а также проведшие свои матчи накануне «Болонья» и «Удинезе». Победа в Лечче позволяла обойти всех конкурентов, только атакующий потенциал гостей оказался ослаблен травмой забившего в прошлом туре победный гол и набравшего хорошую форму Карамо.

У Юрича не было альтернативы, кроме как выпустить в старте поругавшегося недавно с тренером Радоньича. И все это по умолчанию увеличивало меру ответственности Миранчука. Для кого-то это дополнительный груз, но в «Торино» у российского полузащитника есть абсолютное доверие и, соответственно, уверенность. Без нее не было бы таких роскошных диагоналей, как рванувшему за спины защитникам и открывшему счет Синго. Причем ивуариец в нынешнем чемпионате забивает только с помощью нашего легионера.

В этот момент сразу вспомнилась недавняя цитата Фабио Капелло. В интервью «РБ Спорт» бывший главный тренер сборной России в целом комплиментарно отзывался о Миранчуке, но оговорился, что у Алексея слабо развита нерабочая нога и это делает его игру более предсказуемой. Замечание, бесспорно, справедливое, и это в принципе характерно для левшей, только рабочая нога в таком порядке, что решает судьбу уже не первого матча.

Пас на Синго — четвертый для Миранчука в текущем сезоне. Всего на один меньше, чем он отдал за весь прошлый чемпионат в «Аталанте», и эпизод, когда Алексей приблизился к персональному итальянскому рекорду, на какое-то время выбил «Лечче» из колеи. Пока отнимавшие в этом году очки у «Лацио», «Милана» и «Ромы» хозяева пытались прийти в себя, Радоньич протащил мяч по левому флангу и, уйдя от одного из лучших защитников сезона Баскиротто, от линии поля вложил мяч в ногу Санабрии.

В дальнейшем — чтобы сохранить двойное преимущество — «Торино» пришлось включать характер. В небольшой потасовке у кромки поля, которая обернулась удалениями с обеих скамеек запасных, гранатовые не дрогнули. После перерыва, когда перестроившийся благодаря заменам «Лечче» рванул вперед и почти на четверть часа придавил гостей к штрафной, выстояли, заблокировав почти все удары и оставив без серьезной работы Ваню Милинковича-Савича.

В итоге у желто-красных закончились силы и эмоции. А гранатовые спокойно довели дело до важной победы и оставили за спиной двух конкурентов при активном участии замененного в концовке Миранчука. Он делает все, чтобы для его команды концовка сезона не превратилась в формальность. Впереди у «Торино» — домашняя встреча с «Наполи» и Кварацхелией.