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Лига конференций

Сегодня, 00:25

Моуринью обошел Фергюсона по победам в еврокубковых матчах

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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«Рома» выиграла у ХИК (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Для главного тренера римской команды Жозе Моуринью эта победа стала 107-й в еврокубках.

По этому показателю португальский специалист обошел Алекса Фергюсона и вышел на первое место по количеству побед в еврокубках среди тренеров.

Ранее Моуринью руководил в еврокубках такими клубами, как «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». С «Порту» он выигрывал Лигу чемпионов в 2004 году, с «Манчестер Юнайтед» — Лигу Европы в 2017-м, а с «Ромой» — Лигу конференций в 2022-м.

Лига конференций
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Жозе Моуринью
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