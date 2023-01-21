Главный тренер команды 2DROTS: «Медийные клубы не захотят брать Дзюбу на 2-3 игры»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов порассуждал о возможности перехода нападающего Артема Дзюбы в медийный футбол.

«Пойдет ли Дзюба в медийный футбол, это завист от Артема, а не от меня или команд. Но медийные клубы не захотят брать его на две-три игры, они бы хотели его взять на более продолжительный период времени. Думаю, что никто не пойдет на то, чтобы Дзюба поиграл и уехал. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень.

Да, Дзюба популярный футболист в нашей стране и с его приходом просмотры возрастут. Естественно, люди будут смотреть на Дзюбу, но опять же, все зависит от его желания. Ему не нужно пиариться. Может ли МФЛ с приходом Артема стать более просматриваемой, чем РПЛ? Медийная лига и так уже раскрученная без Дзюбы», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус подтвердил, что клуб больше не рассматривает вариант с подписанием Дзюбы.