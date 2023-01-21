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Сегодня, 17:06

Главный тренер команды 2DROTS: «Медийные клубы не захотят брать Дзюбу на 2-3 игры»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов порассуждал о возможности перехода нападающего Артема Дзюбы в медийный футбол.

«Пойдет ли Дзюба в медийный футбол, это завист от Артема, а не от меня или команд. Но медийные клубы не захотят брать его на две-три игры, они бы хотели его взять на более продолжительный период времени. Думаю, что никто не пойдет на то, чтобы Дзюба поиграл и уехал. У него самого должно быть желание играть здесь, может, это не его уровень.

Да, Дзюба популярный футболист в нашей стране и с его приходом просмотры возрастут. Естественно, люди будут смотреть на Дзюбу, но опять же, все зависит от его желания. Ему не нужно пиариться. Может ли МФЛ с приходом Артема стать более просматриваемой, чем РПЛ? Медийная лига и так уже раскрученная без Дзюбы», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус подтвердил, что клуб больше не рассматривает вариант с подписанием Дзюбы.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-mediinye-kluby-ne-zakhotyat-brat-dzyubu-na-2-3-igry-221638/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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ТБ 2.5

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2.10
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
0
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