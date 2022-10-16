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Сегодня, 19:06

Абаскаль о разговоре с Чаловым перед матчем ЦСКА — «Спартак»: «Сказал ему, чтобы он показал свою худшую игру»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем разговоре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым перед матчем 13-го тура РПЛ между красно-белыми и армейцами.

«Мы пообщались на личные темы, спросили, как у кого дела. Сравнили Москву с Базелем, где мы вместе были. Москва, конечно, намного больше. Федор спросил, как мне живется здесь, рассказал, как у него идут дела.
Естественно, я желаю ему удачи в карьере в принципе, но не сегодня. Надеюсь, что сегодня он покажет свою худшую игру (смеется). Чалов — молодой футболист, у него отличный характер, хороший настрой, он хорошо выкладывается на тренировках. У него все впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Абаскаль.

Чалов выступал под руководством Абаскаля в швейцарском «Базеле» во второй половине сезона-2021/22.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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