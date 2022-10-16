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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем разговоре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым перед матчем 13-го тура РПЛ между красно-белыми и армейцами.
«Мы пообщались на личные темы, спросили, как у кого дела. Сравнили Москву с Базелем, где мы вместе были. Москва, конечно, намного больше. Федор спросил, как мне живется здесь, рассказал, как у него идут дела.
Естественно, я желаю ему удачи в карьере в принципе, но не сегодня. Надеюсь, что сегодня он покажет свою худшую игру (смеется). Чалов — молодой футболист, у него отличный характер, хороший настрой, он хорошо выкладывается на тренировках. У него все впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Абаскаль.
Чалов выступал под руководством Абаскаля в швейцарском «Базеле» во второй половине сезона-2021/22.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.
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