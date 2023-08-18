Агент Лаксальта рассказал, что футболист доволен поддержкой и доверием со стороны Лички

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал о состоянии футболиста накануне матча пятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Диего, наконец, восстановился от полученных травм, которые его беспокоили в прошлом сезоне и очень доволен игрой на новой позиции — опорного полузащитника. Так же он доволен поддержкой и доверием со стороны нового главного тренера — Марцела Лички», — приводит Sport24 слова агента.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 3 матча в чемпионате России и отметился 1 результативной передачей.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.