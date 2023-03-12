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Сегодня, 17:05

Агент Мантуана назвал преждевременными разговоры о возможном выкупе футболиста «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Густава Мантуана, ответил на вопрос «СЭ» о выкупе футболиста, права на которого принадлежат «Коринтиансу».

«Мантуан отличный игрок. Сегодня он это показал. Что касается выкупа, то сейчас мы должны немного подождать. Пока все разговоры об этом преждевременны. Все зависит от «Зенита», — сказал Гарсия «СЭ».

21-летний бразилец 19 июля 2022 года присоединился к «Зениту». За сине-бело-голубых он провел 20 игр, в которых отличился три раза.

ФК Зенит
Густаво Мантуан
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