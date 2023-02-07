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Сегодня, 09:26

Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, поделился мнением о подготовке футболиста ко второй половине сезона-2022/23.

«В подготовке ко второй части сезона пока все отлично идет для Шамара. Николсон приехал в «Спартак», чтобы бороться за титулы, и в этом плане ничего не поменялось. Они будут упорно бороться, чтобы вновь завоевать Кубок России и догнать «Зенит» в чемпионской гонке», — приводит Metaratings слова Портеги.

В сезоне-2022/23 Николсон забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. В четвертьфинале Кубка страны «Спартак» сыграет против «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-nikolson-priekhal-v-spartak-chtoby-borotsya-za-tituly-i-v-etom-plane-nichego-ne-pomenyalos-225892/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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