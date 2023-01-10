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Сегодня, 19:58

Агент Осипов: «На второй сбор Шукуров не прилетел, пока контракт с «Химками» не подписан»

Алина Савинова
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Футбольный агент Владимир Осипов прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Алимардона Шукурова в «Химки».

«На второй сбор Шукуров не прилетел, пока Алимардон дома в Бишкеке. Контракт пока не подписан, но в этом направлении идет работа», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

Ранее сообщалось, что полузащитник участвовал в первом сборе «Химок», проходившем в декабре.

23-летний Шукуров является игроком «Немана» и сборной Киргизии. В товарищеском матче против России (1:2), который состоялся 24 сентября 2022 года, футболист забил гол за свою национальную команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shukurov-ne-priletel-na-vtoroj-sbor-himok-kontrakt-poka-ne-podpisan/
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