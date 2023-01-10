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Сегодня, 19:40

Бышовец — о перспективах Ивича: «Краснодар», как и «Динамо», ЦСКА, будут бороться за место в тройке»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост тренера «Краснодара».

«У «Краснодара» есть проблема. Она связана с нестабильностью. И качество игры, и результат не всегда были такими, какими хотели видеть руководители клуба. В какой-то степени им не хватало опыта. Что касается приглашения серба Ивича, то у него еще югославская школа, она высоко котируется. То, что он добивался успехов с «Маккаби», говорит о его потенциале.

Сергей Галицкий очень скрупулезно подходит к выбору тренеров и игроков, особенно иностранных. В случае с Ивичем было так же. Для игроков это, конечно, новое испытание. Ранее они их выдерживали, ниже определенного уровня команда не опускалась. Посмотрим, как сейчас будет. Мое мнение: «Краснодар», как и «Динамо», ЦСКА, будут бороться за место в тройке», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

4 января «Краснодар» объявил о назначении Ивича главным тренером команды. Его соглашение с клубом рассчитано на 2 года. Ранее серб работал в «Маккаби».

Клуб из Краснодара занимает 8-е место в турирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-galitskij-skrupulezno-podhodit-k-vy-boru-trenera-no-posledovatel-nosti-net/
Анатолий Бышовец
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