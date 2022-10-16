Ахметов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ромы»

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о том, что им интересовалась «Рома».
«Интересовалась ли мной «Рома»? Да, слухи были какие-то. Но до конкретики дело не дошло», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».
Ахметов присоединился к «Краснодару» в июле 2022 года и провел за нее 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
В матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Ахмату» со счетом 2:3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования