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Сегодня, 23:17

«Аль-Вахда» договорилась с Бакаевым из «Зенита» о переходе на правах аренды

Алина Савинова
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Аль-Вахда» договорилась с российским полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым о переходе на правах аренды, сообщает UAE Kick.

По информации источника, арендное соглашение 27-летнего футболиста с клубом из ОАЭ будет рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года. В этом сезоне он провел 4 матча за петербургский клуб в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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