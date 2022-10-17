Алдонин рассказал, что нужно было делать Зобнину, чтобы избежать ошибки в матче с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобнином в матче 13-го тура РПЛ с армейской командой.

«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Для него это послужит хорошим уроком. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасев всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — приводит слова Алдонина RT.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.