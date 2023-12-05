Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» отреагировал на сообщения иностранной прессы о проведении матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад.

— Видели реакцию международной прессы на вчерашний матч ЦСКА и «Ростова». Даже Daily Mail написали, что чудом провели этот матч, восхитились, что в такой холод провели матч. Обсуждали это с иностранными коллегами?

— Не обсуждал этот матч ни с кем. Был погружен текущей работой, тур идет. Не проследил за Английской прессой. Но раз они отметили, молодцы. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они немножко другие моменты выделяли, которые связаны с РПЛ.

Ранее Алаев заявил, что по его мнению, лучше было бы перенести матч ЦСКА — «Ростов» (2:0) из-за сильного снегопада в Москве.