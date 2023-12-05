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Сегодня, 12:45

Алаев: «Англичане — молодцы, что восхитились зимним футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты РПЛ»

Президент РПЛ Алаев отреагировал на сообщения иностранной прессы о матче ЦСКА — «Ростов» в снегопад
Микеле Антонов
Корреспондент
Матч ЦСКА и «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» отреагировал на сообщения иностранной прессы о проведении матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад.

— Видели реакцию международной прессы на вчерашний матч ЦСКА и «Ростова». Даже Daily Mail написали, что чудом провели этот матч, восхитились, что в такой холод провели матч. Обсуждали это с иностранными коллегами?

— Не обсуждал этот матч ни с кем. Был погружен текущей работой, тур идет. Не проследил за Английской прессой. Но раз они отметили, молодцы. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они немножко другие моменты выделяли, которые связаны с РПЛ.

Уборка снега в&nbsp;перерыве матча ЦСКА &laquo;Ростов&raquo;. «Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева

Ранее Алаев заявил, что по его мнению, лучше было бы перенести матч ЦСКА — «Ростов» (2:0) из-за сильного снегопада в Москве.

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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