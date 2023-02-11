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Сегодня, 21:14

Алаев о решении CAS: «Кроме как беспределом назвать это никак не могу»

Алаев прокомментировал ситуацию с решением CAS по апелляции РФС
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с апелляциями РФС на решения УЕФА, которые рассматривает CAS.

«Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться.

Мы оказались в такой ситуации, когда российские клубы не могут получить деньги за футболистов, которые уехали. И в то же время нас обязуют платит за футболистов, которые расторгли контракт, это совершенно непонятно, да еще и санкции накладывают. То есть накладывают запрет, а там встречные платежи. Не буду назвать клубы, футболистов, но клуб не может получить деньги, которые ему должны, это зафиксированная задолженность, а его обязывают внести встречный платеж. Подождите, я ж не могу платить, в они: «Это не наша проблема». Мы писали в ФИФА, они все равно сказали, что должны заплатить и накладывается, условно, запрет на регистрацию футболистов  или иные санкции», — сказал Алаев.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в январе обнародовал мотивировочную часть решения об отклоненной апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных соревнований.

 
Офис РФС. Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше

 

РФС
Александр Алаев
УЕФА
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