Медведев: «В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое падение на поле стадиона перед матчем 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— «Нет ли у вас травмы? Помогла ли забыть неприятное падение победа «Зенита»?

— В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Перед игрой руководитель петербургского клуба выполнял традиционные удары, пытаясь отправить три мяча в центральный круг. Но после одного удара он жестко упал на газон, ударившись головой.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала».