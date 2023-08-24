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РПЛ

Сегодня, 16:45

Амельченко: «ЦСКА пока немного разочаровывает, и я большего ожидал от «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко поделился впечатлениями от пяти стартовых туров РПЛ.

«Неожиданно забуксовал «Зенит», но это обусловлено тем, что они лишились лидеров. Думаю, дальше все устаканится и в команде появятся новые футболисты, которые, возможно в том сезоне были на вторых ролях. «Урал» вторую часть прошлого сезона после прихода Ганчаренко выглядел очень неплохо, а сейчас они сохранили состав и будут хорошей боевой командой. Мне кажется, очевидно, что «Краснодар» должен идти в лидерах. Его подбор игроков и интенсивный футбол дает свои плоды. «Спартак» недисциплинирован в защите, а крепкая оборона — это залог успеха. ЦСКА пока немного разочаровывает, но мне кажется, что у них была не лучшая селекция. Я ожидал большего от «Локомотива», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Амельченко.

По итогам пяти туров «Краснодар» с 13 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Урал», который набрал такое же количество очков. На третьей строчке расположилось «Динамо» (10 очков). «Зенит идет на четвертой позиции (10).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005295153_amelchenko_cska_razocharovyivaet_i_ya_bolshego_ojidal_ot_lokomotiva
Футбол
РПЛ
Антон Амельченко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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