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14 марта, 22:15

Андрей Федун — о том, почему его брат Леонид не ходит на «Спартак»: «У него пять детей и свои задачи»

Алина Савинова
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун ответил на вопрос о том, лучше ли была ситуация в московском клубе во времена правления его брата Леонида Федуна.

«История не имеет сослагательного наклонения. Был такой период в жизни, были хорошие моменты. Были не очень. Теперь — новый период», — приводит «РБ Спорт» слова Андрея Федуна.

Также он объяснил, почему его брат не посещает матчи красно-белых.

«Слушайте, у него пять детей, у него свои задачи. В ближайшее время он может побывать на матче «Спартака». И я как ходил, так и буду ходить. Пока можно», — добавил специалист.

Ранее «Спартак» вышел в полуфинал FONBET Кубка России, обыграв по сумме двух матчей «Оренбург» (0:1, 3:1). В чемпионате страны красно-белые занимают 6-е место с 31 очком.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
7
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