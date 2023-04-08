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Тихонов: «Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ничейный результат команды в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«В моменте со вторым голом «Динамо» Селихов немного не рассчитал выход. Не могу сказать, что он сильно ошибся в этом эпизоде. А в случае с голом Макарова произошло что-то странное. Селихов просто неверно повел себя в этой ситуации. Тюкавин даже не сделал движение ногой после прострела Макарова, и мяч спокойно закатился в ворота. Я очень удивился.

Для турнирного положения, конечно, в минус. Думаю, ЦСКА завтра, скорее всего, обыграет «Химки», и тогда «армейцам» останется всего одно очко до «Спартака». Бальде забивает уже два матча подряд. Но когда Промес в порядке, он классно играет в атаке, разгоняет атаки. Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает?» — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Андрей Тихонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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