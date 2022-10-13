«Атлетико» интересуется полузащитником ЦСКА Карраскалем

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, мадридский клуб ищет усиление в линию атаки и рассматривает 24-летнего колумбийца как один из вариантов на трансферном рынке. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне давно следит за футболистом и хотел подписать его в период, когда тот выступал за «Ривер Плейт», однако сделка так и не состоялась.

Сам игрок рассматривает вариант с переходом в чемпионат Испании, Англии или Италии, поскольку хочет выступать в еврокубках. Ожидается, что «Атлетико» может сделать предложение по полузащитнику следующим летом.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года и выкупил его у аргентинского клуба по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне у футболиста 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.