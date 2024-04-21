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Сегодня, 12:23

Белоголовцев — об отставке Абаскаля: «Нужно было увольнять гораздо раньше!»

Сергей Жуков
корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Нужно было увольнять гораздо раньше! Пока есть возможность зацепить Кубок, надо встряхивать команду. Но без Абаскаля совсем призрачные шансы сделать это», — сказал Белоголовцев «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. 35-летний специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

21 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Ростовом» в матче 25-го тура. Начало — в 20.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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